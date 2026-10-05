"Я всегда ждал, когда он доберется до меня": вскрылись неизвестные данные о Сергее Соседове

30 сентября состоялись похороны известного музыкального критика Сергея Соседова. А теперь о том, каким был музыкальный критик, рассказали артисты.

Так, Ирина Грибулина отметила, что знала Сергея Соседова до славы. "Он был другим тогда, он очень изменился. Действительно, он стал таким пафосным и звездным, но внутри оставался очень ранимым. Он мне говорил, что был очень одиноким, что у него нет друзей, что он очень любил маму, что выглядит как маменькин сынок. Я ему говорю: „Ну, купи квартиру“, а он отвечал, что не на что…" - припомнила артистка.

Она отметила, что Сергей Соседов был прямолинеен и подчас высказывал все, что думает. Однако именно за такую честность и принципиальность его многие любили и уважали. "Несколько лет назад пришел ко мне на день рождения в модном пиджаке, а у меня там артисты, певцы, солисты. И он сказал одному: „Вы вообще научитесь брать верхние ноты“. Но никто не обижался, все ржали", - отметила Грибулина.

А звездный цирюльник, артист Сергей Зверев признался, что вообще боялся Сергея Соседова. "Я всегда ждал, когда он доберется до меня. У меня подгорало одно место. Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И, когда настал этот момент, вдруг он меня похвалил", - рассказал стилист на шоу "Звезды сошлись".

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Якутии, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

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