Уильям и Гарри устроили грандиозный скандал из-за матери: король Карл III от шоке от выходок принцев

Принц Гарри пришел в ярость из-за плана Уильяма вернуть принцессе Диане титул — "Её Королевское Высочество". Младший сын короля Карла III уверен, что таким образом старший брат пытается переплюнуть его грандиозную идею поминовения матери. Мол, Уильям сделает для Дианы то, что останется навсегда, а Гарри лишь серию мероприятий, которые через пару лет забыт.

Герцог Сассекский рассматривает различные проекты к 30-й годовщине смерти Дианы в августе 2027 года, включая возможный документальный фильм. Тем временем Уильям размышляет над тем, может ли его мать посмертно вернуть титулование "Её Королевское Высочество", которого она лишилась после развода в 1996 году.

"Гарри в ярости, потому что ему кажется, что у Уильяма потенциально есть козырь, которым сам он просто не может воспользоваться. Гарри может снять документальный фильм, давать интервью и рассказывать о гуманитарном наследии Дианы, но Уильям — наследник престола и обладает совершенно иным уровнем влияния внутри монархии. Если Уильям в конечном итоге сможет помочь вернуть их матери то, что у неё когда-то отняли, Гарри воспринимает это как невероятно весомый и осязаемый жест. Телевизионная программа выходит и со временем забывается, тогда как возвращение титула Диане в исторических документах останется навсегда. С точки зрения Гарри, из-за этого всё, что создаст он сам, рискует выглядеть второстепенным", — сообщил источник, близкий к герцогу Сассекскому.

Именно это по-настоящему раздражает Гарри. Он не хочет, чтобы сохранение памяти о Диане превратилось в какое-то соревнование с братом, но в то же время герцог не готов смириться с тем, что Уильям превзошёл и затмил его именно той данью памяти, которую сам Гарри никогда не смог бы преподнести матери.

"Оба обожали свою мать, и каждый из них считает, что понимает, как именно следует сохранять память о ней. Из-за отчуждения они подходят к этой годовщине по отдельности, и неизбежно возникает болезненный вопрос о том, чья дань памяти в итоге окажется более значимой", — отметил инсайдер.

Карл III шокирован соперничеством между братьями в столь деликатной теме. Король уже заявил Уильяму, что против возвращения титула Диане, а Гарри отец отказал в финансировании памятных мероприятий.