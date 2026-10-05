Эстония начала перебрасывать элитные войска у границе с Россией

Эстония в рамках стратегии "активной обороны" перебрасывает подразделения своих элитных войск ближе к российской границе.

Войска перебрасывают с главной военной базы Эстонии в городе Тапа на восточные позиции в город Йыхви, расположенный всего в 50 километрах от границы, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

Помимо этого, в Нарве строят базу. Она рассчитана на постоянное размещение 200 военнослужащих и прием еще 800 в случае кризиса.

"Мы находимся в процессе изменения всего", - заявил FT чиновник из Минобороны Эстонии.

При этом власти Эстонии не считают, что Москва способна начать полномасштабный конфликт с НАТО в ближайшие два года.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что у Москвы нет намерений нападать на Европу. Заявления об исходящей от нашей страны угрозе он назвал "провокацией".