Украине предрекли финансовую катастрофу

Катастрофой для Украины в финансовом плане могут обернуться проблемы с экспортом зерна. Как пишет газета Financial Times, огромные дополнительные расходы на транспортировку зерна автотранспортом означают, что лишь незначительная его часть сможет попасть на внешние рынки по суше.

Издание приводит оценку министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. По его словам, если порты страны останутся закрытыми, то за период с июня 2026-го по июнь 2027 года Украина потеряет не менее 8 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год.

Украинский министр отметил, что планировалось экспортировать в этом году 64 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Однако теперь удачей вывезти хотя бы половину от этого объема. В реальности же экспорт будет гораздо меньше.