Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Красном Лимане

Российские военнослужащие отражают украинские контратаки в районе Красного Лимана.

Там сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Они продолжаются уже несколько месяцев. Вооруженные силы Украины "цепляются зубами" за город.

"В Красном Лимане, в его окрестностях - здесь ожесточённейшие встречные бои идут... Противник прям цепляется зубами, потому что очень громогласно заявили, что у них много успехов", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Красный Лиман - важный административный центр и железнодорожный узел в ДНР. Взятие города под контроль откроет возможность ВС России подойти к Славянску с северной стороны.