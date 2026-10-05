ФСБ задержала агентов Киева в Перми и Белгородской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух агентов Киева. Злоумышленники собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержания прошли в Пермском крае и Белгородской области. В интересах спецслужб Украины действовали двое граждан России, 2006 и 2002 года рождения. По заданию украинских кураторов подозреваемые в городах Перми и Старом Осколе собирали сведения об ОПК и ТЭК. В дальнейшем планировались диверсионно-террористические акты.

Агент украинских спецслужб, задержанный в Белгородской области, подготовил самодельное взрывное устройство. Задержанному на территории Пермского края гражданину за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене. Уже возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном приобретении взрывных устройств, передает ТВЦ.