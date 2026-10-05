В Москве прошел полумарафон "Моя столица"

Полумарафон "Моя столица" закрыл сезон больших беговых событий Москвы. На старт полумарафона "Моя столица" вышло более 17 тысяч человек. Всего же пять осенних забегов собрали в мегаполисе почти 80 тысяч участников.

"Полумарафон "Моя столица" официально закрыл сезон больших беговых событий Москвы в этом году. На сегодняшний день столица прочно закрепила за собой статус лидера и главного центра любительского бега России. Беговая культура активно развивается, объединяя несколько поколений москвичей, а сам бег остается наиболее доступным и эффективным видом физической активности. На текущий момент беговое сообщество столицы превышает один миллион человек. Среди участников не только москвичи и гости из регионов России, но и атлеты из зарубежных стран. В этом сезоне были установлены новые рекорды: число регистраций на Московский марафон достигло 60 тысяч, а Большой фестиваль бега собрал на своих площадках свыше 150 тысяч жителей и гостей города", - говорится в сообщении Департамента спорта Москвы.