"Страх неудачи": Британский посол выдал причины военного мышления Запада

Страх неудачи в конфликте на Украине – вот что подстегивает военное мышление Запада. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.

Как пояснил Прауд в эфире YouTube-канала Deep Dive, главная причина в том, что они понимают: после окончания конфликта на Украине им придется многое объяснять людям. В частности - почему они много лет говорили о стратегическом поражении России, а его так и не произошло.

Экс-посол добавил: им также придется объяснять, почему Украина вышла из конфликта разрушенной, экономика Европы — ослабленной, а европейское общество - менее сплоченным. По словам Прауда, западные чиновники застряли в военном мышлении и не могут от него отказаться.