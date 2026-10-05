Три жены, самоубийство дочери, разлука с сыном, нищая старость: вот о чем горевал Анатолий Кашпировский

3 октября стало известно о смерти Анатолия Кашпировского. Ему было 87 лет.

Несмотря на то, что его директор Сергей Рудых назвал причиной смерти гипнотизера возраст, в Сети говорят, что перед смертью тот страдал от рака. А соседи утверждали, что он сильно похудел. А племянник Кашпировского поведал, что у него была полиорганная недостаточность, в результате чего отказали органы, пораженные метастазами.

Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы. При этом официальная медицина скептически относилась к сеансам Кашпировского, но власти не запрещали проводить их, а телекомпании предоставляли ему эфирное время.

А в личной жизни телепата бурлили страсти, хотя поначалу ничего не предвещало. Первый брак Анатолия Кашпировского продлился более 20 лет и распался в конце 80-ых. Супруга Валентина родила экстрасенсу дочь Елену и сына Сергея.

Второй супругой Кашпировского стала Ирина, которая ради гипнотизера бросила семью. "Я просто начала влюбляться в него. День и ночь ходила, думала про него. У него просто замечательный голос. И не могла с собой ничего поделать. Потом он хотел, чтобы я приехала к нему в Америку. Понимаете, я ничего почти не соображала, не думала про семью, не думала про детей, ничего", - впоследствии говорила женщина.

Она сопровождала мужа в поездках, но в 2014 году грянул развод. Ирина обвиняла мужа в измене, а тот и не пытался отпираться. Кашпировский влюбился в женщину по имени Гулиназ. Влюбленных не смутила возрастная разница в 33 года. "Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно", - говорил "КП" экстрасенс.

Тем не менее, в 2025 году у пары появилась дочь Эллина. Она скрасила последние месяцы жизни телепата, который ранее потерял старшую наследницу. Дочь Елена умерла в 2018 году, наложив на себя руки. А ведь она пошла по стопам отца - окончила мединститут, вышла замуж и родила двоих детей: дочь Ингу и сына Шона. После развода родителей она с семьей переехала к отцу в США, куда тот перебрался в середине 1990-х в поисках лучшей жизни.

Говорят, смерть Елены стала потрясением для Анатолия Кашпировского. Он буквально потерял интерес к жизни, а на вступлениях то и дело говорил о почившей наследнице. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что сын Сергей был на расстоянии - он тоже жил в США, став профессиональным боксером.

Интересно, что сам Анатолий Кашпировский считал свой отъезд в Америку большой ошибкой. "Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности", - говорил Кашпировский, который жил в скромной "двушке" в Митино.

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