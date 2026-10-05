За сутки до исчезновения Усольцевых сняла камера видеонаблюдения: вели себя странно и ездили в тайгу ночью

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге больше года назад. Спасатели пошагало восстановили маршрут Сергей, Ирины и их маленькой дочки Арины, но так и не смогли найти хоть какую-то зацепку, указывающую на произошедшее с туристами.

Усольцевы не прятались от камер видеонаблюдения. Их пребывание на турбазе "Геосфера" в поселке Кутурчин зафиксировано на видео. При чем выглядят кадры, снятые за сутки до исчезновения семьи, подозрительно.

Как выяснили журналисты программы "Новые русские сенсации", автомобиль Усольцевых впервые заехал на территорию базы вечером 27 сентября в 20:59. Сергей и Ирина вышли из машины, они были одеты в легкие курточки, совсем не подходящие для этой местности и времени года, будто они не собирались в тайгу. На видео видно, что Ирина открыла заднюю дверь машины — предположительно, чтобы проверить дочь и собаку.

Через 15 минут супруги вместе с ребенком уже находились в бане. По словам директора турбазы Евгения Кудряшова, позже Сергей и Ирина куда-то уехали вдвоем. Камеры зафиксировали, что Усольцевы покинули баню в 22:27. Они сели в машину и направились к развилке, ведущей в сторону тайги.

На следующий день, 28 сентября, в 10:42 авто Усольцевых вновь зафиксировала камера. Иномарка двигалась со стороны турбазы и снова свернул в сторону леса.

Позже Сергея и Ирину видели жители Кутурчина. Машину туристы оставили неподалеку от дома семьи Корчагиных и направились в сторону леса. Что было дальше, до сих пор неизвестно. За год не было найдено достоверных следов Сергея, Ирины и пятилетней Ариши.