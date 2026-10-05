Видео с нарушениями в "Бургер Кинг" заинтересовался Роспотребнадзор

Роспотребнадзор запросил пояснения у сети ресторанов "Бургер Кинг" во Владивостоке после появления в соцсетях видео с нарушениями на кухне.

В поле зрения Роспотребнадзора оказался не только ролик, но и обращения и жалобы потребителей. Направлены обращения к представителям во Владивостоке и в московский офис сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Бургер Кинг" остановил работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке на улице Семеновская и Светланская после появления скандального видеоролика в Сети, снятого на кухне ресторана. На кадрах сотрудник берет со стола средство контрацепции, лежащее рядом с бургерами, и пинает футбольный мяч.

Компания принесла извинения гостям и заявила, что подобное поведение сотрудников неприемлемо и противоречит стандартам безопасности сети. Франчайзи был отключен от корпоративных систем и утратил возможность продаж под брендом "Бургер кинг".