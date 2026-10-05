"Слабое звено": Bloomberg оценило президентство Макрона

Эммануэль Макрон превратил Францию в "слабое звено" европейской экономики. Результаты президентства "Маню" оценило агентство Bloomberg.

Эммануэль Макрон занимает пост президента с 2017 года. Агентство пишет о десятилетии политических промахов и глобальных потрясений, в результате которых государственные расходы стали для Макрона излюбленным решением. Недовольство населения растет, как и госдолг, темпы роста снижаются, а инвесторы избавляются от французских активов.

Авторы подчеркивают: результаты экономического управления Макрона резко контрастируют с его амбициями. Он заявлял о планах сделать из Франции локомотив обновленной Европы. Однако его благие намерения сведены на нет политическими ошибками. Предложенный в ноябре 2018 года налог на топливо вызвал недовольство населения и привел к массовым протестам "желтых жилетов". Также расходы из-за энергетического кризиса на фоне украинского конфликта составили 72 миллиарда евро. А досрочные парламентские выборы в 2024 году только ухудшили положение Макрона.