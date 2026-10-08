Похоронил себя задолго до смерти: судьба оказалась слишком жестока к Леониду Куравлеву

Леониду Куравлеву 8 октября исполнилось бы 90 лет. Он мог еще долго блистать на экране, однако большое горе сильно подкосило его. Десять долгих лет он мечтал лишь об одном - снова быть рядом со своей любимой.

"Афоня", "Вий", "Иван Васильевич меняет профессию"… Этот список можно продолжать бесконечно, ведь творческая копилка Леонида Куравлева больше напоминает бездонную шкатулку драгоценностей. Артист активно снимался в кино вплоть до 2012 года, после чего на несколько лет ушел в тень. В последний раз он работал над ролью в 2015-м. Родные актера уверены, что Куравлев завял, потеряв самое дорогое, что было в его жизни.

Леонид и Нина Куравлевы были счастливы вместе больше 50 лет. Они познакомились на катке, когда будущему артисту едва исполнилось 16, а его избраннице – всего 13. Они проводили вместе все свободное время. Гуляли, ходили в кино и мечтали о большом будущем. Нина Куравлева ушла из жизни в 2012 году. Ее смерть стала началом конца и для Леонида Вячеславовича.

"У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло", - делился своей болью артист.После смерти жены артист резко сдал. Несколько лет за Леонидом Вячеславовичем следили близкие, однако со временем обеспечить ему достойный уход могли только врачи. Летом 2021 года актера перевезли в один из московских домов престарелых, а уже к началу 2022-го Куравлеву было совсем плохо.

"У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения. Жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны", - рассказывал тогда источник, близкий к артисту.

30 января 2022 года сердце Леонида Куравлева перестало биться. Сын звезды, Василий Куравлев, после смерти отца признавался, что решение о доме престарелых далось его семье крайне тяжело. И все-таки близкие актера понимали, что только такой вариант мог быть единственно верным - он буквально отказывался жить без своей Ниночки.

"Спустя всё это время, я считаю, что мы все сделали правильно. У меня нет угрызений совести. Мы исходили из той ситуации, которая сложилась на тот момент: нахождение дома было крайне проблематично по состоянию здоровья. Леониду Вячеславовичу было тяжело выходить на улицу, а мы хотели, и он сам хотел, чтобы была такая возможность. Поэтому мы с ним обсудили и решили, что так будет лучше", - заявил Куравлев-младший.

По словам Василия, в последние месяцы жизни у его отца были сильные перепады настроения. Леонид Вячеславович с трудом узнавал близких, практически не шел на контакт. Когда дети приезжали навестить Куравлева, он делал вид, что спит. Артиста похоронили рядом с его женой.