ВСУ атаковали здание переработки радиоактивных отходов на ЗАЭС

Руководство Запорожской атомной электростанции уведомило инспекторов МАГАТЭ об очередной ночной атаке ВСУ на здания ЗАЭС. Как заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, инспекторам предоставлена информация о повреждениях и последствиях для безопасности.

Два беспилотника ВСУ минувшей ночью атаковали лабораторно-бытовой корпус Запорожской АЭС. Здание расположено в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков. Еще два украинских атаковали здание переработки радиоактивных отходов, передает РИА Новости.

Запорожская АЭС перешла в собственность России в октябре 2022 года. Станция и город энергетиков Энергодар почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.