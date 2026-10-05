Wildberries запустил передвижные пункты выдачи

Маркетплейс Wildberries запустил доставку заказов через передвижной пункт выдачи заказов (ПВЗ).

В тестовом режиме новшество заработало в 12 населенных пунктах Краснохолмского муниципального округа Тверской области, где нет стандартных ПВЗ.

Автолавка с заказами Wildberries будет приезжать в населенные пункты по установленному расписанию четыре дня в неделю. Такой формат выдачи заказов позволит жителям малонаселенных и удаленных территорий оперативно получать свои заказы, сообщили ТАСС в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Для заказов стоимостью от полторы тысячи рублей доставка будет бесплатной. Если меньше, то услуга обойдётся в 49 рублей. Вес одного товара не должен превышать 25 килограммов.

По итогам тестового варианта компания рассмотрит возможность его масштабирования на другие муниципальные образования и населенные пункты.