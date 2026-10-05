Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Самойловку в Запорожской области. А в Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская, освободили в течение суток 51 здание, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Север" ВС России сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Завершена зачистка малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленое.

Продолжили наносить удары высокоточным оружием российская авиация, ракетные войска и артиллерия. Поражены склады беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО за сутки сбила четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS США и 861 украинский дрон.