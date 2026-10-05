Беременная Мирослава Карпович объявила об уходе: звезда "Папиных дочек" только рада

Совсем скоро Мирослава Карпович в 40 лет впервые станет мамой. Известная актриса перестала скрывать беременность и объявила, что уходит.

Актриса Мирослава Карпович прославилась благодаря роли недалекой и легкомысленной старшей сестры Маши из комедийного сериала "Папины дочки". Однако в жизни артистка совсем не похожа на того персонажа, который сделал ее звездой. Мирослава предпочитает держаться в тени, знает несколько языков и о личной жизни не распространяется.

Совсем недавно артистка перестала скрывать беременность, ведь живот уже достиг таких размеров, что прятать его стало невозможно. Теперь Мирослава открыто демонстрирует фигуру и радуется скорому пополнению в семье. Более того, счастливая актриса объявила об уходе.

"Декрет", - коротко сообщила Карпович на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", опубликовав кадры, на которых счастливо улыбается.

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На снимках Мирослава продемонстрировала большой живот и сообщила, что скоро ее можно будет увидеть в кино и на телеэкранах. А уже в конце декабря и в январе актриса намерена вернуться на работу в театр.

Напомним, в начале лета Мирослава Карпович объявила, что вышла замуж. Ее избранником стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. После свадьбы он увез новобрачную в Париж.

По некоторым данным, возлюбленный Карпович родился в Молдове, затем жил в России, в Тюмени. У Рагулина есть свой бизнес, он занимается оптовой торговлей лакокрасочными изделиями.

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