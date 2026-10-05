ФСБ пресекла деятельность двух агентов украинских спецслужб

Информация об операции сотрудников ФСБ, которые пресекли деятельность двух агентов украинских спецслужб в Пермском крае и Белгородской области. Как установили в ведомстве, злоумышленники собирали информацию о топливно-энергетических и оборонно-промышленных объектах. Эти данные противник планировал использовать для совершения терактов.

На кадрах с камер видеонаблюдения сотрудник одного из пермских заводов фотографирует на смартфон цеха, оборудование и выпускаемую продукцию. Зачем — в службе безопасности предприятия не знали, но насторожилсь и передали записи в ФСБ. Силовики уже быстро выяснили намерения молодого рабочего.

Осознав, что запираться бесполезно, молодой человек дал подробные показания. В одном из мессенджеров он познакомился с украинским куратором, который за вознаграждение предложил собрать данные о предприятии.

По словам задержанного, на оборонно-промышленном предприятии в Пермском крае в том числе его руками готовилась крупная диверсия. Куратор в свою очередь пообещал солидное вознаграждение.

В Белгородской области задержан ещё один пособник украинских спецслужб. У него изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, ещё он неоднократно привлекался как курьер — забирал деньги у людей, обманутых телефонными мошенниками, и переводил их в Украину.

Оба задержанных заключены под стражу. Им вменяют приготовление к теракту и диверсии, а также незаконное приобретение взрывчатых веществ. Вопрос о возбуждении дела о государственной измене пока рассматривается. А вот в Самарской области приговор уже вынесен. Местный житель Сергей Окрушко по заданию Минобороны Украины в июле 2023 года совершил диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии. Центральный окружной военный суд признал его виновным в госизмене, теракте, незаконном изготовлении взрывчатки, прохождении обучения и участии в террористическом сообществе — 23 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

ФСБ напоминает - подготовка и организация терактов влекут уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Но даже если человека вовлекли в подобные преступные организации и он добровольно отказался принимать участие в преступлениях и способствовал их предотвращению, по закону к уголовной ответственности привлечён он не будет.