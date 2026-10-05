Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Сегодня в День учителя мэр столицы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с праздником и вручил почётные грамоты правительства Москвы. В списке - 25 учителей, признанных лучшими по опросу выпускников. Они преподают разные предметы, но их объединяет профессионализм, новаторство и любовь к детям.

День учителя для всех московских педагогов начался с приятных поздравлений. Ну а избранных наградили в мэрии. Сергей Собянин поблагодарил учителей за профессионализм, творчество и любовь к детям.

"Учитель всегда играет большую роль в жизни каждого человека, играет большую роль, и все мы всегда по прошествии лет помним об учителе, который дал нам путёвку в жизнь. Поздравляю с заслуженными наградами", - отметил Собянин.

Награды в этом году особенно ценные. Список 25 лучших учителей города составили не руководители школ и подразделений, а сами выпускники. Они голосовали за любимого педагога, который оставил след в их сердце. И эта любовь взаимна. Без неё в профессии невозможно оставаться долго, утверждают виновники праздника. Светлана Ильинцева работает учителем с 96 года и ни на что не променяла бы этот путь.

Нарядные и счастливые, они и сегодня работают. Некоторые сорвались на награждение прямо с уроков. Поздравления от мэра принимает и Жанна Красавина. Учитель русского языка и литературы с педагогическим стажем 40 лет. Практически всю свою жизнь она посвятила детям. Ученики отмечают чуткость педагога и готовность ответить на любой вопрос.

Профессия учителя - это бесконечное развитие. Каждый год - новые исследования и сведения, новые стандарты, новые подходы и технологии. Но одно остаётся неизменным - это возможность общаться с подрастающим поколением, помогать и направлять их.

"Непосредственный контакт с теми людьми, с которыми мы будем жить в будущем и возможность повлиять на то, что получится потом, с чем они придут в нашу жизнь, с чем они нам помогут сделать стране, как они будут развиваться сами, как они будут помогать Родине", - отметила Жанна Красавина учитель-методист ГБОУ "Школа в Некрасовке".