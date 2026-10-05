Московский учитель доносит учебную программу через короткие познавательные ролики

Ещё вчера эти строчки крутились у ребят в наушниках. А сегодня звучат на уроке. Только теперь это не просто песня, а разбор по членам предложения и расстановка запятых. Скучные правила здесь превращаются в челленджи, а классика литературы звучит на современный лад. Учитель Владислав Малышев знает главный секрет: чтобы чему-то научить современных детей, нужно говорить с ними на одном языке.

"Интерактивные задания, различные игры. Я стараюсь превратить урок в шоу, чтобы дети запомнили его, каждый урок запомнили, и тема осталась в голове", - отметил Владислав Малышев.

Шутки в контрольных, современные тренды в синтаксическом анализе. А стихи Есенина здесь запоминаются лучше любого рэпа - потому что читают их под музыкальные биты.

Чтобы быть на одной волне с детьми, преподаватели идут в соцсети. Владислав Малышев - не исключение: учебную программу он доносит через короткие познавательные ролики.

Но блог - не только про учёбу. Это шанс показать, что у педагогов тоже есть хобби, мечты и интересы. И работе не мешает - наоборот, ребята становятся соавторами. В классе - полное доверие. А значит, взрослому можно рассказать любой секрет. Учитель, как тонкий психолог, чувствует настроение каждого.