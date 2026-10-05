Сегодня в Музее обороны Москвы открылась выставка "Чекисты на защите столицы", приуроченная к важной дате: 5 октября 1941-го года Государственный комитет обороны принял постановление о защите города.

Можно познакомиться с документами и фотографиями, долгое время пролежавших в архивах под грифом "Секретно". В том числе о работе диверсионно-разведывательных групп, партизанских отрядов, истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником.

Выставка организована при содействии Департамента культуры Москвы и Департамента территориальных органов исполнительной власти.