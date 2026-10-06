86 дней до Нового года: Чеклист генеральной уборки

Сегодня вторник, 6 октября, а это значит, что до Нового года осталось 86 дней.

Избавление от старых, ненужных, просроченных вещей перед новым годом – это не просто уборка. Это отличная традиция, которая освобождает место для чего-то нового и свежего. Важно не пытаться охватить все сразу, иначе пропадет запал, а силы иссякнут на середине процесса.

1. Проще всего составить план, где один день – это одна зона уборки. Все сложные задачи лучше разбить на части;

2. Двигаться лучше от балкона/лоджии к комнате, а в комнате убираться сверху вниз – так грязь не перенесется уже на чистые участки. В последнюю очередь чистота наводится в санузлах;

3. Распределите обязанности. Уборка – это дело коллективное, привлеките к ней домочадцев;

4. заранее купить весь инвентарь и средства для уборки;

5. Кладите текстиль в стирку вначале уборки, чтобы к ее завершению он вернулся на свои места;

6. Не забудьте обслужить технику – это продлит ей жизнь. Очистите все фильтры и барабаны, а также поверхности от накипи и нагара;

7. Включите любимую музыку или аудиокнигу, чтобы процесс уборки стал еще приятнее и полезнее.