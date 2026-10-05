"Я выстрелил ей в голову, взял на руки и отнес в ванную": фитнес-тренер в подробностях рассказал, как убил Елену Церетели

Тело 53-летней Елены Церетели обнаружили в ее квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Женщину расчленили, пытаясь скрыть преступление. А вскоре был задержан подозреваемый — 47-летний фитнес-тренер Теймураз Гогиашвили. Он сознался в убийстве.

На месте преступления был проведен следственный эксперимент. Теймураз в подробностях рассказал, как расправился с Еленой.

"Я попал ей в голову (выстрелом, – Прим. ред.). Смерть наступила мгновенно... После этого я взял ее на руки, отнес в ванную", — сообщил Гогиашвили, добавив, что после убийства он вымыл квартиру, чтобы не осталось следов крови.

По словам фитнес-тренера, он напал на Церетели не из корыстных побуждений. Якобы произошел бытовой конфликт. Но, уже установлено, что злоумышленник украл из квартиры часы и сережки убитой.

"Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал частично. С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещениях", — говорится в заявлении пресс-службы СК России.

Елена Церетели — бывшая жена известного ресторатора Мамуки Церетели. Теймураз Гогиашвили был ее сожителем. После преступления мужчина попытался сбежать, но его задержали в Воронежской области. В гараже Гогиашвили нашли тело 19-летней дочери убитой Дарьи, а также оружие и боеприпасы.

Telegram-канал 112 утверждает, что сначала убийца расправился с Дарьей. Девушку он встретил после тренировки и поехал с ней в гараж, где и совершил преступление. После этого он пришел к Елене, рассказал ей об убийстве дочери, а затем выстрелил в женщину.

После жестокой расправы Гогиашвили вышел на улицу, где встретил родственников Елены и Даши. Им мужчина сообщил, что обе заболели, и даже предложил подняться в квартиру. Но близкие Церетели заподозрили неладное, подыграли сожителю Елены, а после вызвали полицию.