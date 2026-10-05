Российские войска продолжат выполнять свои задачи, независимо от того, покинут или нет иностранные посольства Киев. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, игнорируют ли европейские дипломаты предостережения Москвы и берут на себя ответственность за последствия. Песков подчеркнул, что российские военные выполняют свою работу, и решение зарубежных стран, эвакуировать ли свои посольства из Киева, не повлияют на это.

Также пресс-секретарь президента признал, что во время продолжающихся контактов представителей России и США поднимается тема возможного сотрудничества двух стран в энергетической сфере. При этом Песков не стал комментировать утверждения западной прессы о том, что одной из тем переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию стал вопрос о продаже зарубежных активов "Лукойла", передает ТАСС.