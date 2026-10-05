Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования в области оптогенетики

Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии присудили двум специалистам из ФРГ Карлу Дейссероту и Георгу Нагелю, а также американцу Петеру Хегеману.
Ученые получили награду "за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики", говорится в сообщении Нобелевского комитета.
"Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии", - отмечено в пресс-релизе.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за открытия в области периферической иммунной толерантности.