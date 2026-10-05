Сотрудники Спасрезерва спасли собаку, которая провалилась в люк на юго-западе Москвы

Сразу две истории спасения! Одна произошла на юго-западе Москвы - там сотрудники Спасрезерва вытащили собаку, которая провалилась в люк в промзоне.

Уговаривали бездомное животное долго. Один из спасателей спустился в колодец, чтобы наладить контакт. Собака оказалась вполне мирной - просто, долго просидев под землёй, была явно напугана. Зверя решили подкупить кусочками курицы. Тот отреагировал мгновенно и дал поднять себя на поверхность. Впрочем, голодной собака уж точно не была: её обнаружил охранник промзоны и подкармливал в ожидании спасателей.

А другого пса вытаскивали из канализационного колодца в одном из СНТ недалеко от Сергиево-Посада. Местные жители услышали вой из-под земли и вызвали Мособлпожспас. Сотрудники спустились вниз по лестнице, подхватили уставшее животное и подняли его наверх. Как только пёс почувствовал дух свободы, тут же поковылял восвояси.