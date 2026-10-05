В Киеве подготовили новый план войны с Россией

Новый план войны с Россией подготовил главком ВСУ Михаил Драпатый. Документ уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны, сообщает издание "Украинская правда".

Источники издания заявляют, что план должен ответить на вопрос: что должны сделать ВСУ для сохранения Украины и в какой срок. Отмечают, что это стратегия, рассчитанная лет на 30 – чтобы командиры ВСУ понимали, куда им двигаться. Помимо стратегических вопросов, план затрагивает такие темы, как подход вооруженных сил к обороне.

В Верховной раде ранее заявили, что Киев терпит поражение в конфликте. Украинские депутаты отмечают, что в бюджете нет средств для финансирования боевых действий, а у властей отсутствует понимание реальности.