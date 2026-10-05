"Наконец-то чувствую себя дома": Мария Машкова счастлива жить в США и вспоминает о России с содроганием

Дочь известного актера Владимира Машкова Мария уже несколько лет проживает с мужем и детьми в Америке. Возвращаться в Россию артистка не торопится.

Мария Машкова много путешествует, но в основном перемещается по США и Европе. В России актриса не была уже несколько лет. Более того, дочь актера-патриота Владимира Машкова считает своим домом совсем другую страну.

Об этом артистка объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Мария опубликовала видео, на котором нежится в теплых волнах. Актриса сообщила, что недавно вернулась из Нью-Йорка. Она призналась, что обожает этот город, но все равно ее сердце завоевал совсем другой населенный пункт.

"Как же хорошо вернуться домой и прыгнуть в сентябре в теплый океан. Сегодня было 37 градусов жары в Калабасасе, где я теперь живу. И где наконец-то чувствую себя дома", - заявила счастливая Машкова.

Мария с содроганием припомнила, как холодно было в России, особенно там, где она росла. "В авиагородке Толмачево, где я росла, зимой бывало минус 37, а вместо океана - река Обь. Мне кажется, я полюбила Калифорнию именно потому, что ее невозможно сравнить с Сибирью. Любая другая зима в любой точке мира неизбежно проигрывала зиме в Новосибирске", - заключила Мария.

Актриса отметила, будто находится в другой вселенной. В комментариях многочисленные подписчики выразили свое мнение. Нашлись те, кто осыпал Марию комплиментами и словами поддержки, но отметились и те, кто высказал суждение, что актриса в другой стране все равно всегда будет чужой, а кто-то и вовсе назвал ее "побирушкой".

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