Сестра принца Гарри унизила Меган Маркл, но пришлось извиняться и оправдываться

Принцессе Евгении пришлось извиняться перед Меган Маркл после того, как на интернет-аукцион был выставлен подарок, который герцогиня преподнесла кузине Гарри. Поговаривают, американка закатила скандал.

На прошлой неделе поклонники королевской семьи заметили на аукционе детскую книгу Меган Маркл "Скамейка", внутри которой находилось персональное послание с подписью, адресованное принцессе Евгении. Книгу выставили на продажу почти за 20 тысяч фунтов стерлингов.

"Скамейка" была опубликована в 2021 году, в ней рассказывается трогательная история об отношениях отца и сына глазами матери. Считается, что на её создание Меган вдохновил собственный опыт наблюдения за отношениями её мужа, принца Гарри, с их сыном, принцем Арчи. Маркл подарила несколько подписанных экземпляров друзьям и родственникам.

Согласно объявлению, которое впоследствии было удалено, принцесса Евгения получила книгу от Меган в 2021 году. На сайте был выставлен экземпляр с посланием, которое американка адресовала Евгении и её мужу Джеку Бруксбэнку. Подпись сделана от руки характерным каллиграфическим почерком Маркл:

"2021. Дорогие Юдж и Джек, в честь особой связи между отцом и сыном. Я написала это стихотворение во Фрогморе — надеюсь, Юдж, что и ты увидишь там такую же любовь в своей семье. С любовью, Меган".

Евгения позвонила Меган, чтобы извиниться за то, что книга в итоге оказалась выставлена на продажу. Кузина принца Гарри сказала, что была в ужасе от произошедшего, и уверяла, что никогда сознательно не стала бы продавать личный подарок от Маркл.