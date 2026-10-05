Украина пожаловалась на острый дефицит локомотивов

Острый дефицит локомотивов испытывает Украина. Резервов почти не осталось, заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как сообщил Высоцкий британской газете Financial Times, он сейчас ведет переговоры о поставках с представителями европейских стран, в которых такая же ширина железнодорожной колеи. Удалось ли Киеву достичь каких-то результатов, министр не уточнил.

Ранее украинские власти сообщали, что с февраля 2022 года Украина потеряла более 600 локомотивов и остро нуждается в помощи. В конце сентября кабмин Украины разрешил "Укржелдороге" покупать бывший в употреблении железнодорожный подвижной состав без проведения положенных тендеров. В Киеве также заявляли, что планируют разработать механизм помощи партнеров, включающий локомотивы, финансирование и модернизацию.