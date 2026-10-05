Филипп Киркоров в тяжелом состоянии отправился в храм и помыл там полы

Филипп Киркоров впервые рассказал о том, что было поворотной точкой, после которой он стал отцом. Поп-король отечественной эстрады без утайки поведал, как ему пришлось преодолеть себя.

В программе "Ты не поверишь!" Филипп Киркоров вспомнил, как до рождения дочери Аллы-Виктории и сына Мартина переживал сложное время. Он находился в состоянии тяжелого душевного кризиса. Находясь буквально на грани отчаяния, знаменитый артист отправился в храм. Певец хотел выплакаться, вымолить чудо и обрести успокоение.

Но там его ждал урок. Служительница храма, не обращая внимания на статус Киркорова, перед самым закрытием решительно обратилась к поп-исполнителю. "Что стоишь? Пришел помолиться? Закрываемся уже. Бери швабру и драй! Снимай всю свою бижутерию и вперед", - повелела женщина.

Вместо того, чтобы возмутиться и уйти или устроить скандал, Филипп послушно снял дорогие украшения, взял швабру с тряпкой и пошел мыть полы в храме. Сейчас Киркоров уверен, что это был необходимый для него урок. По его признанию, именно в этом смирении и крылся важный внутренний перелом.

А спустя девять месяцев у Филиппа родилась дочь. "Как не верить в чудеса?!" - задал риторический вопрос прославленный певец.

Отметим, что спустя на свет появился сын Мартин. И девочку, и мальчика выносила суррогатная мать. Дети артиста тоже в курсе того, каким способом были рождены.

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