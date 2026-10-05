В гробу видала: реакция Аллы Пугачевой на смерть Сергея Соседова возмутила народ

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Поклонники музыкального критика ждали и надеялись, что на его смерть отреагирует Алла Пугачева. Соседов долгие годы был большим поклонником Примадонны. Вершиной её творчества он считал программу "Избранное" 1998 года. Но со временем Сергей стал всё чаще негативно отзываться о жизни, творчестве и внешности Аллы Борисовны. Мол, и голос потеряла, и вкус испортился, и песни слабые, и выглядит карикатурно. Отъезда Народной артистки СССР в Израиль в начале 2022 года критик не понял и не принял.

Исполнительница хита "Арлекино" в свою очередь уверяла, что её не задевает критика Соседова, и что она предпочитает не реагировать на подобные выпады, так как "кроме него так никто не говорит".

Учитывая столько долгую историю публичных отношений народ ожидал, что Пугачева пришлет венок к гробу журналиста или хотя бы посвятит ему пост в соцсети. Но реакция певицы на смерть критика возмутила россиян. Ведь Примадонна попросту промолчала.

"Проигнорировала скорбное событие! Хотя у христиан (а Пугачёва ведь православная христианка, она дважды венчалась!) принято прощать все обиды, вольные и невольные, человеку, который ушёл в мир иной. Даже священник в конце панихиды по Соседову призвал собравшихся подойти к гробу и попросить у покойного прощения. Ни цветочка, ни веночка Алла Пугачёва не прислала", — заявил друг Сергея Феликс Грозданов в своей колонке в газете Metro.

По словам приятеля Соседова, Алла Борисовна прекрасно знает, как оформить доставку цветов в любую точку мира. В 2023 году она отправляла корзину роз в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе, да и Вячеславу Добрынину оказала последние почести, прислав венок, даже у могилы Юрия Соломина долгое время стояла композиция из белых роз и лилий с траурной лентой, на которой было написано: "Юрию Соломину от Аллы Пугачёвой".

Сергей Соседов же, который не боялся говорить правду в глаза, последнего знака внимания Аллы Пугачёвой не удостоился.