Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества города Москвы"

До 15 декабря 2026 года осуществляется прием заявок на участие в первом городском конкурсе "Лучшие практики наставничества города Москвы". Организатором конкурса выступает Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Целью конкурса — повышение престижа наставнической деятельности, выявление и популяризация эффективных практик, а также тиражирование успешного опыта в организациях различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного сектора.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, органы исполнительной власти, государственные учреждения и иные организации, зарегистрированные в городе Москве и реализующие практики наставничества.

Подать заявку можно на сайте конкурса.