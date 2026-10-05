Российская нефть существенно подорожала. Как сообщили в Минэкономразвития, по итогам августа средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 92,08 доллара за баррель.

Отмечается, что это в 1,37 раза выше, чем в августе. В ведомстве поясняют, что повышение связано со значительным ростом мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Специалисты подчеркивают, что сентябрьское подорожание скажется на налоговой ситуации в октябре - Минфин ожидает в октябре дополнительного налогового пополнения бюджета на 289,46 миллиарда рублей.

При этом в сентябре доходы сократились на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 452,4 миллиарда рублей. Причина - рост выплат по демпферному механизму, который предусматривает компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен топлива на внутреннем рынке.