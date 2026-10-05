Песков объяснил, кому верить в ситуации с "чумой" в Иркутской области

Ориентироваться в вопросах здравоохранения надлежит на компетентные инстанции, а не на домыслы и слухи. На это указал в понедельник, 5 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля по просьбе журналистов высказался о событиях в Иркутской области — там от некой инфекции скончалась женщина. В Сети быстро разошлись слухи о том, что пациентка якобы заразилась чумой из-за происшествия в противочумном научном институте. Однако было установлено, что скончавшаяся болела пневмонией неустановленной этиологии.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области". Руководствоваться нужно заявлениями экспертов, "не слушая разные слухи, разные рассуждения" (цитаты по ТАСС).

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему в России практически исключен сценарий распространения чумы. Эпидемиолог подчеркивал: эта бактериальная инфекция плохо передается, при этом хорошо лечится антибиотиками. Российские специалисты хорошо изучили чуму и способы ее лечения.

Между тем заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что риски возникновения и завоза в Россию новых инфекций остаются весьма высокими. Как подчеркнул политик, России надо обеспечить технологическую независимость в борьбе с инфекциями, чтобы ей "кислород не перекрыли" в любой момент.