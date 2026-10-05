Кремль и МИД отреагировали на публикации о переброске войск Эстонии к границам России

Министерство обороны России и другие соответствующие службы отслеживают ситуацию у российских границ. Об этом напомнил в понедельник, 5 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на публикации западных журналистов о якобы переброске Эстонией своих войск на границу с Россией. Как подчеркнул Песков, не должно быть никаких сомнений в том, что надлежащие российские органы и ведомства "обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ".

Иронично высказалась о соответствующих публикациях официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она поставила под вопрос солидность издания Financial Times, в котором появился подобный материал, и предложила газете обзавестись для таких новостей особой рубрикой — страничкой с анекдотами, сообщает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что такие статьи — часть провокационной кампании, направленной против России с целью внедрить в международное сознание чувство неуверенности в завтрашнем дне. Однако, отметил сенатор в комментарии "Абзацу", в Кремле на этот счет высказались однозначно: "Бить будем наотмашь".

Военный эксперт, депутат VI и VIII созывов Госдумы Андрей Колесник отметил в комментарии News.ru, что речь идет об очередных провокационных действиях, направленных против России: "То есть Запад, особенно вот эти мелкие подхалимы, пытается спровоцировать нас. Однако за эти мелкие государства в случае военного конфликта никто может и не вступиться".