Путин потребовал обеспечить каждому ребенку равные возможности образования

Равные возможности для качественного образования должны быть у каждого ребенка в России – вне зависимости от региона. Президент России по видео-конференц- связи принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка роста" в Якутии.

Комплекс построен в якутском поселке Жатай. Кластер возвели с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом" и российских предпринимателей. Как сказал Путин, это зримое свидетельства вклада меценатов и бизнеса в подрастающее поколение.

Российский лидер, открывая центр по видеосвязи, подчеркнул: благотворители вложили в проект не только средства, но и свою душу. Путин подчеркнул, что это пример участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования. Это поддержка и детей-сирот, и детей из приемных семей, с ограничениями по здоровью, которые особенно нуждаются в заботе, передает ТАСС.