Актриса Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила

В жизни Надежды Михалковой случились глобальные перемены. Известная актриса не только вышла замуж, но и родила третьего ребенка.

Младшая дочь прославленного режиссера, актера, продюсера, культурного деятеля Никиты Михалкова Надежда ведет крайне закрытый образ жизни. Поэтому лишь сейчас стало известно о больших переменах, которые с ней произошли.

Так, выяснилось, что Надежда Михалкова вышла замуж за 47-летнего губернатора ХМАО Руслана Кухарука, у пары родилась дочь, передает Starhit. Актриса и чиновник познакомились полтора года назад на фестивале в Ханты-Мансийске.

Журналисты узнали, что Руслан Кухарук уже был женат. В предыдущем браке родилось двое детей. Надежда Михалкова тоже была замужем. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Надежда родила от него дочь Нину и сына Ивана. Однако спустя семь лет актриса и режиссер развелись, сумев сохранить человеческие отношения.

Благодаря этому грузинский режиссер регулярно видится с детьми. Михалкова разрешает Гигинеишвили увозить сына и дочь из России на каникулы, а он и рад провести время с наследниками. Причем Резо иногда берет в поездки и детей от других своих браков. Отметим, что режиссер был трижды женат.

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