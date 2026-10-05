Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения "быстрой победы" на тот случай, если противостояние с Россией перейдет в горячую фазу.

Как пишет Bloomberg, пресловутая стратегия под названием "Теория победы" будет презентована членам альянса 12 октября в Польше. Документ будет содержать положения о действия НАТО в случае некоего вторжения на территорию блока.

Представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл косвенно подтвердил работу над таким документом, заявив, что "НАТО должна уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы в случае нападения".

Для этого предполагается задействовать сухопутные подразделения и другие средства, размещенные на восточном фланге НАТО, а также недорогие БПЛА, чтобы обеспечить блоку свободу маневра, а затем — уничтожить системы командования и управления противника для последующего разгрома его основным сил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никого не запугивает, но отвечает на попытки запугать ее. Как подчеркивал российский лидер, если дело дойдет до прямого нападения на наше государство, в повестке дня появится вопрос применения Российской Федерацией всех имеющихся у нее вооружений.

Между тем еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс спровоцировал разногласия внутри Североатлантического альянса заявлением о потенциальной возможности задействования в отношении России пятой статьи Устава НАТО. Один из дипломатов альянса заявил, что "когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет судить о том, что именно активирует или не активирует статью 5".