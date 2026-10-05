Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский виноват в очередном витке эскалации конфликта с Россией, хотя в публичных заявлениях он уверяет в своем стремлении к миру.

Как пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico, "война продолжает обостряться, и ответственность за эту последнюю эскалацию лежит на конкретном человеке — Владимире Зеленском".

Конкретизируя, журналисты напоминают, что приказы Зеленского о нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливно-энергетического комплекса спровоцировали жесткий ответ Москвы.

Итальянский портал указывает на недвусмысленность послания российской стороны: чем больше ударов нанесет киевский режим по российской территории, тем жестче будет ответ. При этом ответные атаки ВС России направлены "на военную машину Украины", а не на мирное население или гражданские объекты.

Стремление Зеленского продолжать повышать уровень конфликта грозит обернуться очередным качественным скачком в войне, резюмируют авторы материала.

Это соответствует недавним заявлениям российского Министерства обороны — оно подчеркивало, что ВС России усиливают удары возмездия по военным объектам в Киеве и регионах Украины в ответ на военные преступления и террористические действия киевского режима.

При этом украинцы требуют от киевского режима положить конец бессмысленным попыткам воевать против России. Так, киевляне вышли на улицы города с лозунгами за скорейшее заключение мирного соглашения с Москвой — на площади Независимости собрались почти четыре тысячи человек.