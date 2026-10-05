Карьера идет к концу, денег не хватает: как живет сбежавший из России Руслан Белый*

Иноагент Руслан Белый* вскоре после начала спецоперации покинул Россию. Вместе с семьей комик-беглец обосновался в Испании. Поначалу бывший участник Comedy Club радовался жизни в теплой стране, но теперь признается, что за границей ему приходится буквально выживать.

Комик открыто говорит о сложностях жизни в Испании. Белый* признался, что ни он сам, ни его жена не знают ни слова по-испански, да и на английском разговаривают весьма посредственно. Привыкнуть к чужой культуре им непросто, да к тому же пришлось значительно урезать траты.

Юморист быстро осознал, что если поддерживать привычный московский стиль жизни, то сбережений хватит только на месяц. Если же экономить, жить скромно и пытаться зарабатывать на нечастных концертах, колеся по разным странам, можно протянуть несколько лет.

Первым делом Руслану* пришлось пересесть из элитного и очень комфортного немецкого авто на машину куда попроще — даже без кондиционера. Оказалось, что и так жить можно.

"Деятельность в России закончилась, по миру она еще пока очень "выборная". Мы за прошлый год проехали на порядок меньше городов, чем могли бы позволить себе в России. Поэтому по сути это такие деньги на поддержание жизнедеятельности. О накопительстве сейчас речи не идет. Моя сейчас главная задача — не вылезти в траты", — рассказывал Руслан* в одном из интервью.

При этом никаких иллюзий относительно больших перспектив и нового витка карьеры Белый не испытывает. Он понимает, что со временем потеряет часть тем для диалога с русской аудиторией, и осознает, что теперь его карьера идет на спад.

"Я попробую приложить все усилия, но у меня есть ощущение, что сделать какой-то скачок популярности, находясь за пределами России, на русскоговорящую публику в Европе будет очень-очень сложно. Я думаю, наверное, я на пути к какому-то нисходящему тренду в своей карьере", — признался Белый*.

Судя по соцсетям иноагента, последние его выступления прошли в Барселоне и Валенсии в середине сентября. Руслан* зазывал на них русскоязычную аудиторию. Видимо, за четыре года в Европе он так и не выучил ни испанский, ни английский, чтобы выйти со своими шутками на международный уровень.



*Признан иноагентом в России.