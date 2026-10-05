Путин заявил о гордости россиян за героев СВО

Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, наставникам, воспитавших Героев России. Этими учениками гордится вся страна, подчеркнул президент.

"Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству", - сказал Путин.

По словам главы государства, пример героев показывает, что России удалось сохранить преемственность педагогической школы.

До этого президент по видеосвязи пообщался с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов

и финалистами телешоу "Классная тема", а также принял участие в открытии крупного образовательного комплекса в Якутии - "Точка будущего".

Кластер построили с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом". Обучаться в нем смогут более тысячи детей.