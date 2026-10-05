Путин открыл "Точку будущего" в Якутии

Равные возможности для получения качественного образования должны быть у всех детей в России. Такое заявление Владимир Путин по видеосвязи сделал во время открытия крупного образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.

Это уже второй учебный кластер проекта. Его построили с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом". Обучаться в нем смогут более тысячи детей. Комплекс включает школьные корпуса с интерактивными классами, лабораториями и творческими пространствами, спортивно-оздоровительный блок, детский сад, а также дома для проживания педагогов из других регионов и семей с приёмными детьми.

Такой же образовательный комплекс "Точка будущего" уже больше 6 лет успешно работает в Иркутске.