Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывания руководителя германской разведки Мартина Егера о рисках силовой конфронтации между Москвой и Берлином.

Как подчеркнула чиновница, "такие люди, как Йегер, под командованием Мерца, и пытаются втянуть немцев в очередной круг конфронтации с Россией", сообщает ТАСС.

Российские власти многократно подчеркивали, что разрыв отношений с Европой произошел по вине европейских политиков — Москва настроена на диалог и дипломатическое решение разногласий. Однако с Запада поступают противоречивые сигналы: при периодически раздающихся оттуда призывах к восстановлению контактов никаких реальных шагов нет.

Посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя вероятность переговоров с Европой по Украине отмечал, что предложения должны быть реальными и совершенно ясными по существу. Однако до сих пор никакого проекта мирного плана в Москве не видели.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта". Однако политик вновь потребовал от России сначала выполнить условия Европы, заявив, что диалог может начаться только после того, как замолчит оружие.