МВД раскрыло чудовищные подробности поимки нижегородского расчленителя

Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции задержали мужчину по подозрению в убийстве трех женщин. Об этом рассказала в понедельник, 5 октября, официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем "Макс"-канале, полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль, в кузове которого оказалось множество чемоданов, рюкзаков, пакетов и сумок. Водитель уверял, что это личные вещи его пассажира — тот занервничал и вдруг бросился бежать, однако правоохранители его поймали.

Как оказалось, в многочисленных свертках и сумках находились останки женщин. Следствие со слов задержанного установило, что мужчина убил свою сожительницу и двух ее родственниц. Одно тело спрятал в подвале частного дома, два других трупа расчленил и попытался увезти, чтобы затем спрятать.

По данным Mash, подозреваемый — дезертир, самовольно покинувший воинскую часть. Его жертвами оказались сожительница, ее мать и дочка. Со своей подругой мужчина, как утверждают источники, расправился во время ссоры в поселке Неклюдово. Затем преступник поехал в Нижний Новгород к матери и дочери убитой и рассказал им о случившемся. Родственницы убитой собрались звонить в полицию — в попытке избежать ответственности мужчина убил и их.

Baza уточняет, что после совершения убийств мужчина расчленил тела и нанял грузовую "ГАЗель", чтобы вывезти останки женщин в лес. Однако бдительные сотрудники правоохранительных органов, остановившие машину, быстро разобрались в ситуации.