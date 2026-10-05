Кристина Орбакайте столкнулась с трудностями в США: выставили счет на 80 миллионов рублей

Кристина Орбакайте много лет жила на две страны — в США были ее дочь и муж, а в России мама и карьера. Но после отъезда Пугачевой Кристина так же приняла решение перебраться за океан. Вот только жизнь в Америке оказалась не такой уж и безоблачной.

Орбакайте предстоят серьезные расходы на ремонт пентхауса в Майами площадью 285 квадратных метров. Певице выставили счет на 80 миллионов рублей, ведь требуется капитальная переделка особняка.

Артистка планирует заменить сантехнику и переложить паркет, перенести розетки и заново смонтировать вентиляцию. Строителям также предстоит возвести новые каркасы стен и обшить их гипсокартоном.

Дополнительная сложность в том, что каждый этап работ нужно согласовывать с городскими инспекторами. Это значительно замедляет ремонт. Например, новые стены были приняты только со второго раза 8 сентября, а крепеж гипсокартона одобрили еще через неделю. Сантехника и электрика прошли контроль без проблем, но вентиляцию придется доработать и заново вызвать инспектора.

Точная смета, как уверяют Telegram-каналы, пока не составлена, но по расценкам Майами комплексный ремонт премиум-класса обойдется Орбакайте в 500–900 тысяч долларов. По слухам, платить придется мужу-бинезнесмену Кристины, так как сама певица пока не зарабатывает.

Напомним, роскошные апартаменты певице пришлось ремонтировать после того, как их затопил сосед-ювелир. Это произошло еще три года назад — бизнесмен залил почти 300 "квадратов" в ЖК "Маджестик тауэрс". Более двух лет Орбакайте судилась с ним и местным ТСЖ, и только в конце прошлого года стороны заключили мировое соглашение.