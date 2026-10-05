Собянин рассказал о новом дизайне карты москвича

Жители Москвы выбрали новый дизайн карты москвича,. В голосовании на портале "Активный гражданин" приняли участие более 218 тыс. человек.

Как рассказал Сергей Собянин, горожане выбрали шесть дизайнов. Четыре из них вдохновлены архитектурой столицы разных эпох и стилей, а также Москвой-рекой. Еще два — работы юных художниц, финалисток конкурса "Создай новую карту москвича". На них изображены сказочные герои на фоне современного города.

Мэр рассказал, что новое оформление станет доступно уже в конце этого года. При этом останется и прежний, привычный дизайн.