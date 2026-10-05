Враг почти тысячу раз пытался ударить по столичному региону беспилотниками с утра 1 сентября до утра 5 октября. Об этом рассказал в понедельник, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, с 8:30 1 сентября по 8:30 5 октября в направлении Московского региона летело 9994 украинских беспилотных летательных аппарата.

Большая часть неприятельских дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних рубежах. 862 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

Ранее в Италии отреагировали на попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского угрожать России активизацией ударов. Итальянские журналисты подчеркивают, что жесткий ответ российских военных не заставил себя ждать, а вина за эскалацию конфликта лежит всецело на утратившем легитимность президенте Украины.

Тем временем Россия продолжает совершенствовать силы и средства ПВО. Главнокомандующий Сухопутными войсками российской армии Андрей Мордвичев рассказал, что появился дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах.