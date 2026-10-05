Татьяна Тарасова в больнице, ее состояние не могут стабилизировать

Татьяне Тарасовой потребовалась срочная медицинская помощь. Легендарного тренера госпитализировали в одну из московских больниц.

Как сообщает ТАСС, медики делают все возможное для улучшения состояния Татьяны Анатольевны. "Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать", — сообщил источник из окружения тренера.

По неподтвержденных данным, 79-летняя Тарасова уже несколько дней находится в больнице. Диагноз тренера не разглашается.

Отметим, что в начале сентября племянник Татьяны Анатольевны Алексей Тарасов рассказал, что тренер была в больнице, где прошла плановый медосмотр и затем вернулась домой. Но уже спустя 10 дней наставницу фигуристов снова госпитализировали. После этого уже сама Тарасова вышла на связь и сообщила, что ее выписали из медучреждения. Тренер говорила, что чувствует себя удовлетворительно.