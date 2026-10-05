Даниила Медведева сняли с матча против Джоковича за удар зрителя

Российского теннисиста Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира серии ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Поводом стало поведение россиянина, который уступал сербу со счетом 7:5, 5:3.

Инцидент произошел в концовке второго сета. Медведев после подачи Джоковича в раздражении ударил по мячу в сторону трибун. Снаряд попал в лицо одному из зрителей в первых рядах.

Матч был остановлен. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, а затем вывели с трибун.

Судьи после рассмотрения инцидента приняла решение о дисквалификации российского теннисиста. Таким образом, Новак Джокович автоматически прошел в финал турнира.

Сам Джокович ранее оказался в похожей ситуации. В 2020 году на US Open его сняли с турнира за попадание мячом в линейного судью. Комментируя инцидент с Медведевым, Джокович выразил сочувствие пострадавшему зрителю и самому россиянину.